Yoğurda keten tohumu katıp kaşık kaşık yerseniz etkilerine inanamayacaksınız...

Yoğurt ve keten tohumu karışımı, sağlık açısından birçok faydası olan doğal bir takviyedir. Her ikisi de besleyici özelliklere sahip olan bu iki bileşenin bir araya gelmesi, vücut için önemli olan birçok vitamin, mineral ve diğer besin maddelerini sağlar. İşte yoğurt ve keten tohumu karışımının faydaları!