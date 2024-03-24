Yoğurda keten tohumu katıp kaşık kaşık yerseniz etkilerine inanamayacaksınız...
Sağlığımız için faydalı pek çok besin kaynağı bulunuyor. Bir besin var ki son dönemlerin gözdesi, diyet yapanların listelerinden eksik olmuyor. Kabızlığı bitiren ve bitkisel omega-3 depolarını fulleyen o besini yoğurda katıp kaşıklayanın kolesterol seviyeleri de anında dengeleniyor. İşte mucizelerle dolu o besin...
Yoğurt ve keten tohumu karışımı, sağlık açısından birçok faydası olan doğal bir takviyedir. Her ikisi de besleyici özelliklere sahip olan bu iki bileşenin bir araya gelmesi, vücut için önemli olan birçok vitamin, mineral ve diğer besin maddelerini sağlar. İşte yoğurt ve keten tohumu karışımının faydaları!
Yoğurt, sindirim sistemi için faydalı probiyotik bakteriler içerir. Bu bakteriler sindirim sisteminin dengelenmesine yardımcı olur, sindirim sorunlarını hafifletir ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Keten tohumu ise lif bakımından zengindir ve sindirim sürecini düzenler, kabızlık gibi sorunları önler.
Yoğurt, sindirim sistemi için faydalı probiyotik bakteriler içerir. Bu bakteriler sindirim sisteminin dengelenmesine yardımcı olur, sindirim sorunlarını hafifletir ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Keten tohumu ise lif bakımından zengindir ve sindirim sürecini düzenler, kabızlık gibi sorunları önler.
Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağ asitleri, kalp sağlığını destekler, kan damarlarını temizler, kan basıncını düşürür ve kolesterol seviyelerini dengeler. Yoğurt da düşük yağ içeriğiyle kalp sağlığını korur.