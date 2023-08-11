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Yoğunluk süphe uyandırdı! Sarp Sınır Kapısı’nda 2 bin 850 adet kaçak kaktüs ele geçirildi

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Yoğunluk süphe uyandırdı! Sarp Sınır Kapısı’nda 2 bin 850 adet kaçak kaktüs ele geçirildi

Sarp sınır kapısından giriş yapmak üzere olan otobüste Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan aramada muhtelif türlere ait 2 bin 850 adet kaktüs ele geçirildi.

Yoğunluk süphe uyandırdı! Sarp Sınır Kapısı’nda 2 bin 850 adet kaçak kaktüs ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, yürütülen risk analizi çalışmaları çerçevesinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir otobüsü şüpheli görerek takibe aldı. 

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Yoğunluk süphe uyandırdı! Sarp Sınır Kapısı’nda 2 bin 850 adet kaçak kaktüs ele geçirildi

Gümrük giriş işlemlerine müteakip otobüs, ekiplerce x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan incelemede aracın bagajında şüpheli bir yoğunluk tespit edilmesi üzerine ekipler tarafından fiziki aramaya geçildi. 

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Yoğunluk süphe uyandırdı! Sarp Sınır Kapısı’nda 2 bin 850 adet kaçak kaktüs ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan detaylı aramada çay kolileri içerisindeki kağıt peçeteler arasına gizlenmiş farklı tür ve boyutlarda kaktüsler bulundu. 

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Yoğunluk süphe uyandırdı! Sarp Sınır Kapısı’nda 2 bin 850 adet kaçak kaktüs ele geçirildi

Çeşitli renk ve şekillerdeki kaktüs türü bitkilerin kayıt dışı olarak ülkeye sokulmak istendiği anlaşıldı. Operasyonda toplam 2 bin 850 adet kaktüs ele geçirildi.

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