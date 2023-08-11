Yoğunluk süphe uyandırdı! Sarp Sınır Kapısı’nda 2 bin 850 adet kaçak kaktüs ele geçirildi
Sarp sınır kapısından giriş yapmak üzere olan otobüste Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan aramada muhtelif türlere ait 2 bin 850 adet kaktüs ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, yürütülen risk analizi çalışmaları çerçevesinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir otobüsü şüpheli görerek takibe aldı.
Gümrük giriş işlemlerine müteakip otobüs, ekiplerce x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan incelemede aracın bagajında şüpheli bir yoğunluk tespit edilmesi üzerine ekipler tarafından fiziki aramaya geçildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan detaylı aramada çay kolileri içerisindeki kağıt peçeteler arasına gizlenmiş farklı tür ve boyutlarda kaktüsler bulundu.
Çeşitli renk ve şekillerdeki kaktüs türü bitkilerin kayıt dışı olarak ülkeye sokulmak istendiği anlaşıldı. Operasyonda toplam 2 bin 850 adet kaktüs ele geçirildi.