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Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

KONYA'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. İl genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini artırıyor. İç Anadolu’yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Konya-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle çekici türü araçların geçişine kapatıldı.

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

İl genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini artırıyor. Belediye ekipleri, kent merkezinde ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

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Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

İç Anadolu’yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Konya-Antalya kara yolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle çekici türü araçların geçişine kapatıldı.

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Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

Kenti Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'a bağlayan kara yollarında da kar yağışı trafikte aksamalara neden oluyor.

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Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

Karayolları ekipleri, şehirler arası yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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