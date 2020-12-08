Yoğun bakımdan yürek yakan görüntüler! Sağlıkçılardan "tedbirlere uyun" çağrısı

İzmir'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 1500'e yakın sağlık çalışanı da salgının sona ermesi için aşı çalışmalarını umutla takip ediyor.