Yoğun bakımdan çıkıp ölümden dönmüştü rapçi Killa Hakan'dan haber var!
Koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sistemi çöken ve 4 ay hastanede yoğun bakımda kalan Killa Hakan lakaplı rapçi Hakan Durmuş'tan yeni paylaşım geldi. Uzun zamandır sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayan gurbetçi rapçi Killa Hakan, yaşadıklarını "Öbür dünyaya gidip geri döndüm" sözleriyle anlattı.
Covid-19'a yakalandıktan sonra uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Killa Hakan lakaplı rap şarkıcısı ve söz yazarı Hakan Durmuş, bir ay komada kalmıştı. 2 ay önce hastaneden taburcu olan Killa Hakan, sosyal medya hesabından aylar sonra ilk paylaşımını yapmıştı.
Killa Hakan paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: ''Selamlar arkadaşlar baya oldu bişey paylaşmadım cok kötü günler geçirdim… Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm. Allah'a şükür... Tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim.
Yavaş yavaş, sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum. Bakalım nasıl olacak. Gelişmeleri paylaşacağım. Seviyorum sizleri... En önemlisi sağlık, gerisi yalan mücadeleye devam...''
"Öbür dünyaya gidip geri döndüm"
4 ay hastanede yatan ve 2 ay önce de taburcu olup evine geri dönen Killa Hakan bu kez hayranlarına paylaştığı bir video ile seslendi. Son sağlık durumu hakkında kendisini seven takipçilerini bilgilendiren Killa Hakan, yaşadığı zorlu süreç hakkında ''öbür dünyaya gidip geri döndüm'' ifadelerini kullandı.