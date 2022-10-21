Yoğun bakımdan çıkıp ölümden dönmüştü rapçi Killa Hakan'dan haber var!

"Öbür dünyaya gidip geri döndüm"

4 ay hastanede yatan ve 2 ay önce de taburcu olup evine geri dönen Killa Hakan bu kez hayranlarına paylaştığı bir video ile seslendi. Son sağlık durumu hakkında kendisini seven takipçilerini bilgilendiren Killa Hakan, yaşadığı zorlu süreç hakkında ''öbür dünyaya gidip geri döndüm'' ifadelerini kullandı.