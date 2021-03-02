Yoğun bakımdaki Selin Yeninci'den haber var! Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si
ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Selin Yeninci, yoğun bakımda Covid-19'la baş ediyor. Sevindiren haber ise sonunda geldi.
Geçtiğimiz günlerde Bir Zamanlar Çukurova setinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizide Saniye karakteriyle seyirci karşısına çıkan Selin Yeninci'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. İlk olarak evde karantinaya alınan oyuncunun durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.
Yeninci, giderek kötüleşince ise yoğun bakıma kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan oyuncu hakkında merakla beklenen müjdeli haber geldi.
Yeninci'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun da hızla iyiye gittiği açıklandı. Oyuncu ise gıda takviyeleriyle iyileşmeye çabalıyor.
Oyuncunun yoğun bakıma kaldırılma haberlerinin hızla yayılmasının ardından sevenlerinden destek ve dua mesajları yağmıştı.