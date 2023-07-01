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Yoğun bakımdaki Özkan Uğur'dan haber var! Sağlık durumunu açıkladı: Doktorun dediğine göre...

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Yoğun bakımdaki Özkan Uğur'dan haber var! Sağlık durumunu açıkladı: Doktorun dediğine göre...

MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Müzisyen Emre Irmak, Uğur'un oğlu ile görüştüğünü belirtip doktorların Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin verdiği bilgiyi paylaştı.

Yoğun bakımdaki Özkan Uğur'dan haber var! Sağlık durumunu açıkladı: Doktorun dediğine göre...

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, üç hafta önce de yoğun bakıma alınan MFÖ müzik grubu üyesi Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunuldu. 

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Yoğun bakımdaki Özkan Uğur'dan haber var! Sağlık durumunu açıkladı: Doktorun dediğine göre...

Uğur'un oğlu Alişan'la konuştuğunu ifade eden müzisyen Emre Irmak, Özkan Uğur'un sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

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Yoğun bakımdaki Özkan Uğur'dan haber var! Sağlık durumunu açıkladı: Doktorun dediğine göre...

Emre Irmak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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Yoğun bakımdaki Özkan Uğur'dan haber var! Sağlık durumunu açıkladı: Doktorun dediğine göre...

"Doktorun dediğine göre..."

"Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan'la konuştum şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durumu iyiye gidiyormuş. 

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