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Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan koronavirüs hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Anadolu Ajansı
Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan koronavirüs hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

BİNGÖL Devlet Hastanesinde yoğun bakımda kritik eşiği atlatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan koronavirüs hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en çok artan ve en az bir doz aşı yaptıranların oranı en düşük iller arasında yer alan Bingöl'de aşı olmayı ihmal ettikleri için hastalığı ağır geçiren vakalar arasında 33 yaşındaki Şerif Akcan ve 43 yaşındaki Aydın Çiftçi de yer alıyor.

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Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan koronavirüs hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Yoğun bakımda günlerce yaşam mücadelesi veren ve kritik eşiği atlatarak Kovid-19 servisine alınan Akcan ve Çiftçi'nin solunum cihazına bağlı şekilde tedavileri sürüyor.

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Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan koronavirüs hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Akcan ve Çiftçi, yaşadığı sıkıntıları ve aşı olmadıkları için duydukları pişmanlığı AA muhabirine anlattı.

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Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan koronavirüs hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

"Ölümden döndüm"

Şerif Akcan, İstanbul'da yaşadığını, Kurban Bayramı'nın birinci günü Bingöl'de Kovid-19'a yakalandığını öğrendiğini söyledi.

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