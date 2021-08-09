Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan koronavirüs hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en çok artan ve en az bir doz aşı yaptıranların oranı en düşük iller arasında yer alan Bingöl'de aşı olmayı ihmal ettikleri için hastalığı ağır geçiren vakalar arasında 33 yaşındaki Şerif Akcan ve 43 yaşındaki Aydın Çiftçi de yer alıyor.