Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'i aştı! Rize'de 'Zorunlu değilse hastaneye gelmeyin' çağrısı
RİZE İl Sağlık Müdürlüğü'nce kentteki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’leri aştığı, artan iş yükü nedeniyle zorda kalınmadıkça hastanelere başvurulmaması çağrısında bulunuldu. Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, “Kişiler arası bulaşın önüne geçmek ve sağlık sisteminin ayakta kalabilmesi için yoğunluk azalmalı” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 80'in üzerine çıktığını açıkladı. ‘Çok yüksek riskli iller’ arasında da yer alan Rize’de, yoğun bakım doluluk oranı artışıyla polikliniklere gelen hasta sayısı da yükselişe geçti. İl Sağlık Müdürlüğü, iş yükünün arttığını duyururken, zorda kalınmadıkça hastanelere başvurulmamasını istedi.
Rize Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, günlük poliklinik başvuru sayısının dün itibarıyla 3 bin 500 seviyelerinde devam ettiğini belirterek, “Özellikle son 2 hafta içinde gerek poliklinik başvurularımızda gerek acil olmayan ertelenebilir ameliyat sayılarımızda ciddi artış yaşamaktayız. Bu artışın bize yansıması da poliklinik kapasitemizi yüzde 80- 85’lere çıkardı. Ameliyathane ve yatan hastalar açısından da günlük yatış gereken hastalarımızı bekletme durumunda kaldık. Bu yüzden elektif ameliyatları bir süre erteleme yapmak zorunluluğu ile karşı karşıyayız” dedi.
Doç. Dr. Demiral, ramazan ayı ile birlikte hastaneye başvuranların sayısında artış olabileceğini belirterek vatandaşlara şu acil çağrıyı yaptı:
“Vatandaşlarımız vücudunda daha önceden olmayan bir bulgu, bir semptom, herhangi bir karın ağrısı, göğüs ağrısı, kolda, elde bir uyuşma, görmede bir şikayeti varsa kesinlikle vakit kaybetmeden bize ulaşsın."