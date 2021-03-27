Yoga pozları olay olan Zeynep Tokuş oğluyla spor yaptığı anları da paylaştı
Deli Yürek dizisiyle tanınan Zeynep Tokuş'un oğlu boyu kadar oldu. Yoga eğitmenli yapan Tokuş, oğluyla pozlarını paylaştı.
1998 yılında güzellik yarışmasına katılan ardından Deli Yürek dizisinde herkesin gönlüne taht kuran Zeynep Tokuş, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Oyunculuğu bırak yogaya merak salan Tokuş, pozlarıyla da sosyal medyayı sallıyor.
Yoganın tüm zor hareketlerine meydan okuyan ve yaptıklarıyla ağızları açık bırakan Zeynep Tokuş, çalışmaları sırasında eşinden ve oğlu Alp'ten de destek alıyor. Alp, Zeynep Tokuş'un işadamı Bülent Helvacı ile olan evliliğinden...
Boşanma ile sonuçlanan iki evliliğin ardından 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile nikah masasına oturmuştu.
2001 doğumlu Alp, Sabancı Üniversite'sinde okuyor. Spora da oldukça meraklı olan Alp, aynı zamanda Fenerbahçe Doğuş Yelken takımında...