Yoga pozları olay olan Zeynep Tokuş oğluyla spor yaptığı anları da paylaştı

Yoganın tüm zor hareketlerine meydan okuyan ve yaptıklarıyla ağızları açık bırakan Zeynep Tokuş, çalışmaları sırasında eşinden ve oğlu Alp'ten de destek alıyor. Alp, Zeynep Tokuş'un işadamı Bülent Helvacı ile olan evliliğinden...