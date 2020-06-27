YKS'ye yetişmeye çalışan kız kardeşler trafik kazası geçirdi

Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girecek Ayşe ve Songül Bozdağ’ın içinde bulunduğu 33 HF 976 plakalı otomobil, sınava yetişebilmek için seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okula 200 metre kala kaza yaptı.