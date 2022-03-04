Yine soğuk ve kar geliyor Meteoroloji ve Orhan Şen haftasonu havasını paylaştı
Bugün batı illerinde yağmur 15 ilde ise kar yağışı var. Meteoroloji son hava durumu tahminin paylaşırken, Orhan Şen yeni bir soğuk hava dalgasının geldiğini haber verdi. Hafta sonu hem yağmur hem kar devam edecek. İşte son hava durumu tahmini:
Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözünün hakkını veriyor. Yoğun kar yağışı bu hafta yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olurken, cumartesi günü yurdu terkediyor. Ancak yeni haftada yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta ortasından itibaren etkili olacağını duyurdu. Bugün 15 ilde yoğun kar yağışı 3 ilde ise sulu kar yağışı etkili oluyor. İyi haber kar yağışına doyan İç Anadolu bölgesi için geldi. Hava sıcaklığı Anadolunun iç kesimlerinde 4-5 derece artıyor. İşte hafta sonu hava durumu tahmini ve yeni haftaya yönelik beklentiler:
Kar yağışı olan iller : 2 gün boyunca İç Anadolu bölgesini etkileyen kar yağışı bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesini vurdu. Sivas ve Kayseri'deki kar yağışı devam ederken, bugün Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari'de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Düzce, Isparta ve Burdur'da ise sulu kar yağışı var.
Yağmur olan iller : Bugün kıyı Ege, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur etkili oluyor. Hafta sonu genellikle yağışlı bir Türkiye göreceğiz. Cumartesi günü Ege ve Marmara'nın iç kesimlerinde sulu kar yağışları geri kalan kısmında ise yağmur var. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojinin haritalı hava durumu tahmini şöyle:
Cumartesi günü hava durumu : Kırklareli, Bolu, Karabük, Kütahya, Eskişehir, Uşak ve Burdur illerinde sulu kar yağışı var. İstanbul, İzmir ve Antalya'da yağmur görülecek. Yağışlar tüm ege bölgesinde etkili olacak. İç Anadolu ve Doğu'da ise güneşli bir hava var. Sıcaklık 4-5 derece artıyor.