Yine soğuk ve kar geliyor Meteoroloji ve Orhan Şen haftasonu havasını paylaştı

Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözünün hakkını veriyor. Yoğun kar yağışı bu hafta yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olurken, cumartesi günü yurdu terkediyor. Ancak yeni haftada yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta ortasından itibaren etkili olacağını duyurdu. Bugün 15 ilde yoğun kar yağışı 3 ilde ise sulu kar yağışı etkili oluyor. İyi haber kar yağışına doyan İç Anadolu bölgesi için geldi. Hava sıcaklığı Anadolunun iç kesimlerinde 4-5 derece artıyor. İşte hafta sonu hava durumu tahmini ve yeni haftaya yönelik beklentiler: