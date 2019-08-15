Yılmaz Morgül'ün attığı kalpli mesajları Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun ifşa etti

Milli sporcu kendisine kalp gönderen Morgül'e şaşırdığını belli edince, Yılmaz Morgül, "Neden ben insan değil miyim etkilenemez miyim beğenemez miyim birini. Tamam bu suçsa seni beğenmek sana his olarak yakın bulmak özür dilerim. İlk kez birisine yazmak istemiştim bir daha yazmam çok üzüldüm" şeklinde sitemde bulundu.