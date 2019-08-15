Yılmaz Morgül'ün attığı kalpli mesajları Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun ifşa etti
Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun, şarkıcı Yılmaz Morgül'ün sosyal medyadan attığı özel kalpli mesajları ifşa etti.
Survivor'a katıldıktan sonra popülerliği artan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabı Instagram'dan Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun'a kalpli özel mesajlar atınca milli sporcu bu mesajları ifşa etti.
Milli sporcu kendisine kalp gönderen Morgül'e şaşırdığını belli edince, Yılmaz Morgül, "Neden ben insan değil miyim etkilenemez miyim beğenemez miyim birini. Tamam bu suçsa seni beğenmek sana his olarak yakın bulmak özür dilerim. İlk kez birisine yazmak istemiştim bir daha yazmam çok üzüldüm" şeklinde sitemde bulundu.
Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün mesajlarını Instagram hesabından "Bu ne şimdi" notuyla paylaştı.
Beyhatun'a mesaj atan hesabın gerçek olup olmadığı ise henüz bilinmezken Yılmaz Morgül'ün attığı düşünülen kalpli mesajlar sosyal medyayı salladı.