Yılmaz Morgül ödül gecesinde çöp poşeti giydi geceye damga vurdu
Yılmaz Morgül, geçtiğimiz gün gerçekleşen Altın Zambak Ödül Töreni'ne çöp poşeti giyerek katıldı.
Geçtiğimiz akşam Etiler Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Altın Zambak Ödül Töreni'ne birbirinden ünlü isimler katıldı. O isimlerden biri de Yılmaz Morgül oldu. Morgül'ün kıyafeti ise herkesi şaşırttı.
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Zaman zaman yaptığı ya da söylediği ilginçliklerle gündeme Yılmaz Morgül, bu sefer ödül törenine çöp poşeti giyerek katıldı.
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Ödül törenine çöp poşetlerinden tasarlanmış bir kıyafet giyerek katılan Morgül, ''Son 10 yıldır dünyamızın en büyük tehdidi plastik atıklar. Atıklarla denizleri yok ettik" dedi.
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Efsane şarkıcı, ekosistemin geleceği ile ilgili, "Önümüzdeki 20 yıl belki de dünyada yaşam olmayacak. Modacım da duyarlılık ve farkındalık yaratma adına böyle bir kostüm tasarladı'' dedi.
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