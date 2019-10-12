Yılmaz Morgül ödül gecesinde çöp poşeti giydi geceye damga vurdu

Efsane şarkıcı, ekosistemin geleceği ile ilgili, "Önümüzdeki 20 yıl belki de dünyada yaşam olmayacak. Modacım da duyarlılık ve farkındalık yaratma adına böyle bir kostüm tasarladı'' dedi.

İşte Yılmaz Morgül'ün açıklamaları