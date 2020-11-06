Yılmaz Erdoğan'dan TRT 2'de sürpriz program! Sinema ve tiyatro severler buraya!

Yılmaz Erdoğan, BKM Mutfak'taki öğrencilerine aktardığı mesleki bilgilerini şimdi de 'Yılmaz Erdoğan ile Öğrence' adı altında ekranlardan herkese aktaracak. Yılmaz Erdoğan, yazarlık, yönetmenlik ve oyunculuk adına olan tüm birikimlerini TRT 2'nin yeni programı 'Yılmaz Erdoğan ile Öğrence' aracılığıyla paylaşacak.