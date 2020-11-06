Yılmaz Erdoğan'dan TRT 2'de sürpriz program! Sinema ve tiyatro severler buraya!
Yılmaz Erdoğan, BKM Mutfak'taki öğrencilerine aktardığı mesleki bilgilerini aktaracak. Erdoğan, tüm birikimlerini TRT 2'nin yeni programı 'Yılmaz Erdoğan ile Öğrence' aracılığıyla paylaşacak.
Yılmaz Erdoğan, BKM Mutfak'taki öğrencilerine aktardığı mesleki bilgilerini şimdi de 'Yılmaz Erdoğan ile Öğrence' adı altında ekranlardan herkese aktaracak. Yılmaz Erdoğan, yazarlık, yönetmenlik ve oyunculuk adına olan tüm birikimlerini TRT 2'nin yeni programı 'Yılmaz Erdoğan ile Öğrence' aracılığıyla paylaşacak.
TRT 2’nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence", 7 Kasım’dan itibaren her cumartesi saat 20.00'de ekrana gelecek. Erdoğan yazar, yönetmen ve oyuncu olarak birikimini yazar adayları, sinema ve tiyatro severlerle paylaşacak.
Yazıp yönettiği filmlerde seyirciyi farklı hikaye geleneklerinin örnekleriyle buluşturan, 1980'li yıllarda başladığı televizyon odaklı senaryo yazarlığına, 1990'lı yıllarda tiyatro, 2001 yılında da sinema ile devam eden Yılmaz Erdoğan, programda tüm tecrübe ve birikimini izleyiciye aktaracak.
Bir sınıf ortamında geçen ve 13 bölümden oluşan programda Erdoğan, senaryo yazarlığı alanına meraklı olan ve yazmak isteyen her yaştan yazar adaylarına yol gösterecek.