Yıllardır görüşmüyorlardı! Ebru Gündeş'in kimsenin bilmediği kız kardeşi herkesi şok etti

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin yıllardır birçok sağlık sorunuyla mücadele ediyordu. Bu sağlık sorunlarına bir de dünyayı kasıp kavuran hastalık eklenince, o acı haber geldi. Gündeş'in annesi koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Annesinin vefatıyla ünlü şarkıcının ailesi tekrardan gündeme geldi. Gündeş'in yıllardır görüşmediği kardeşi Aslıhan Gündeş'i görenler hayrete düştü.