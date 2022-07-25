Yıllardır görüşmüyorlardı! Ebru Gündeş'in kimsenin bilmediği kız kardeşi herkesi şok etti
Şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz gün annesi Müjgan Bilgin'i kaybetmişti. Bu acı kayıp, Gündeş'i vesevenlerini yasa boğdu. Ünlü şarkıcının annesinin vefatı üzerine ailesi merak konusu oldu. Gündeş'in yıllardır görüşmediği kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı. ''Bu nasıl kardeş?''
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin yıllardır birçok sağlık sorunuyla mücadele ediyordu. Bu sağlık sorunlarına bir de dünyayı kasıp kavuran hastalık eklenince, o acı haber geldi. Gündeş'in annesi koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Annesinin vefatıyla ünlü şarkıcının ailesi tekrardan gündeme geldi. Gündeş'in yıllardır görüşmediği kardeşi Aslıhan Gündeş'i görenler hayrete düştü.
Eşi ve kızının babası Rıza Zarrab ile velayet sorunları yaşayan 47 yaşındaki ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün korona virüs nedeniye annesini kaybetti.
Zor zamanlar geçiren Gündeş'in hayranları acı haberin ardından Gündeş'in özel hayatı ve ailesini merak edip gündeme getirdi.
Ünlü şarkıcının Aslıhan Gündeş adında bir kız kardeşi olduğu fakat kardeşiyle uzun yıllardır görüşmediği öğrenildi.