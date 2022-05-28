Yıllardır aşamadığı korkusunu yendi! Kimse Mustafa Sandal'ın bu işini bilmiyordu: Melis Sütşurup için başlıyor
52 yaşındaki popçu Mustafa Sandal ile kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup, nikâh masasına oturmaya hazırlanırken müstakbel eşi için korkusunu yendiği ortaya çıktı.
Oğulları Yaman ve Yavuz'un annesi, Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren Mustafa Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Sandal, Melis Sütşurup ile 3 Haziran’da Roma’da dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde kıyılacak nikâhla hayatlarını birleştirecek olan çift, düğünleri için Marmaris’teki D-Maris’i seçti.
10-12 Haziran’daki hafta sonunda 80 kişilik düğün organizasyonuyla evliliklerini kutlayacak olan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, davetiyelerini de göndermeye başladı.