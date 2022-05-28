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Yıllardır aşamadığı korkusunu yendi! Kimse Mustafa Sandal'ın bu işini bilmiyordu: Melis Sütşurup için başlıyor

Yıllardır aşamadığı korkusunu yendi! Kimse Mustafa Sandal'ın bu işini bilmiyordu: Melis Sütşurup için başlıyor

52 yaşındaki popçu Mustafa Sandal ile kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup, nikâh masasına oturmaya hazırlanırken müstakbel eşi için korkusunu yendiği ortaya çıktı.

Yıllardır aşamadığı korkusunu yendi! Kimse Mustafa Sandal'ın bu işini bilmiyordu: Melis Sütşurup için başlıyor

Oğulları Yaman ve Yavuz'un annesi, Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren Mustafa Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

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Yıllardır aşamadığı korkusunu yendi! Kimse Mustafa Sandal'ın bu işini bilmiyordu: Melis Sütşurup için başlıyor

Sandal, Melis Sütşurup ile 3 Haziran’da Roma’da dünyaevine girmeye hazırlanıyor. 

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Yıllardır aşamadığı korkusunu yendi! Kimse Mustafa Sandal'ın bu işini bilmiyordu: Melis Sütşurup için başlıyor

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde kıyılacak nikâhla hayatlarını birleştirecek olan çift, düğünleri için Marmaris’teki D-Maris’i seçti. 

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Yıllardır aşamadığı korkusunu yendi! Kimse Mustafa Sandal'ın bu işini bilmiyordu: Melis Sütşurup için başlıyor

10-12 Haziran’daki hafta sonunda 80 kişilik düğün organizasyonuyla evliliklerini kutlayacak olan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, davetiyelerini de göndermeye başladı.

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