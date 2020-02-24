Yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den kızı Ecem'e duygusal mesaj

Kızının bebeklik fotoğrafını paylaşan oyuncu altına da, "Benim güzel bebeğim.. İyi ki doğdun.. Bu dünyaya senin gibi iyi kalpli, sevgi dolu, vicdanlı, kişilik sahibi bir ruh emanet ettiğim için çok gururluyum. Herşey gönlünce olsun meleğim..." notunu düştü.