Yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den kızı Ecem'e duygusal mesaj
Bir döneme damgasını vuran Çalıkuşu dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Aydan Şener, kızı Ecem Akbin'in doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir mesajla kutladı.
Türk sinemasının usta isimlerinden Aydan Şener, kızı Ecem Akbin'in doğum gününü Instagram sayfasından paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.
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Kızının bebeklik fotoğrafını paylaşan oyuncu altına da, "Benim güzel bebeğim.. İyi ki doğdun.. Bu dünyaya senin gibi iyi kalpli, sevgi dolu, vicdanlı, kişilik sahibi bir ruh emanet ettiğim için çok gururluyum. Herşey gönlünce olsun meleğim..." notunu düştü.
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1981 yılının Türkiye güzeli olan 55 yaşındaki oyuncu Aydan Şener'in paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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Diğer taraftan Şener, Instagram hesabından paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.
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