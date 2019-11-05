Yıllar geçse de unutulmayan 10 magazin skandalı
Kimi kendi arabasında eskortla basıldı, kimi üvey torunuyla evlendi. İşte yıllar geçse de unutulmayan 10 magazin skandalı...
Hugh Grant
Ünlü aktör Hugh Grant, 1995 yılında kendi otomobilinde cinsel ilişki işçisiyle birlikte olurken paparazzilere yakalandı. Olayın duyulması üzerine sevgilisi Liz Hurley'in dünyası başına yıkıldı ve ünlü aktör Hugh Grant'ı terk etti. Yaşananlar üzerine açıklama yapma gereği duyan Hugh Grant ise yaptığının affedilemez olduğunu kabul etti.
Ralph Fiennes
İngiliz oyuncu Ralph Fiennes, Qantas Havayolları'nın uçağındaki tuvalette, görevli hostesle cinsel ilişkiye girdi. Soruşturma açılan hostes, "Düşündüğünüz olmadı" diyerek kendini savunsa da, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ünlü aktör ve hostes uçakta birlikte olmuş, öyle ki hostes Fiennes'e performansından dolayı 10 üzerinden 10 bile vermişti. Ünlü aktörle daha sonra da birçok kez beraber olduğunu itiraf eden hostesin işine son verildi.
Tamer Karadağlı
Fenomen dizi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Haluk karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, kuzeni Abbas Karadağlı ve Burcu Mercan isimli genç bir kadınla, otel odasında tek gecelik ilişki yaşadı. Tamer Karadağlı ve kuzeniyle birlikte olan Burcu Mercan isimli genç kadın, ilişki esnasında yaşanan her şeyi kameraya kaydetti ve Karadağlı'ya 150 bin dolar isteyerek şantaj yaptı. Olayın yankı bulmasıyla açıklama yapma gereği duyan Karadağlı, "Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı..." demekle yetindi.
Charlie Sheen
Ünlü aktör Charlie Sheen, 1995 yılında Hollywood'da ünlülere kadın sağlayan Heidi Fleiss'in kızlarıyla birlikte olduğunu ve onlara kendi servetini bitirecek kadar çok para harcadığını itiraf ederek büyük tepki topladı. Ünlü aktörün, bir dönem üç cinsel içerikli film oyuncusuyla aynı evde yaşaması ve kişiye cinsel yollarla bulaşan HIV pozitif virüsü taşıdığını açıklaması, magazin gündemine bomba gibi düşen bir diğer skandaldı.