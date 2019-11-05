Yıllar geçse de unutulmayan 10 magazin skandalı

Ralph Fiennes

İngiliz oyuncu Ralph Fiennes, Qantas Havayolları'nın uçağındaki tuvalette, görevli hostesle cinsel ilişkiye girdi. Soruşturma açılan hostes, "Düşündüğünüz olmadı" diyerek kendini savunsa da, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ünlü aktör ve hostes uçakta birlikte olmuş, öyle ki hostes Fiennes'e performansından dolayı 10 üzerinden 10 bile vermişti. Ünlü aktörle daha sonra da birçok kez beraber olduğunu itiraf eden hostesin işine son verildi.