Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıkan Merve Boluğur'dan ilginç iddialar! "Sesimle oynanmış"
Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin Alaçatı konserinde sahneye davet ettiği ve yeni çıkarttığı şarkısını seslendiren Merve Boluğur konser esnasında çekilen ve sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kaldığı videolar ile ilgili ortaya ilginç iddialar attı.
2015 yılında nikah masasına oturduğu Murat Dalkılıç'la 2017 yılında ayrılan Merve Boluğur uzun süredir yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmüyor.
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Güzel oyuncu geçtiğimiz ay oyunculuk kariyerinin yanı sıra yeni şarkısı 'şşşşşştttt' ile müzik dünyasınabir adım atmıştı.
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Önceki hafta İzmir'de tatilde olan Boluğur Alaçatı'da sahne alan Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitmişti.
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Yıldız Tilbe'nin ricası üzerine sahnede yeni şarkısını seslendiren Boluğur, videosunun sosyal medyada paylaşılması üzerine sesiyle eleştirilmişti.
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