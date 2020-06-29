Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu'ya sürpriz hediye! Aralarından su sızmıyor
25 yıldır küs kalan Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu arasında su sızmıyor. Tilbe, usta sanatçı Sezen Aksu'ya bir kedi hediye etti ve o anları paylaştı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bundan 2 sene önce 25 yıl boyunca küs kaldıkları Sezen Aksu ile küskünlüklerine son vermişlerdi. Günlerce konuşulan iki şarkıcının barışmaları sonrası aralarından su sızmıyor.
"Minik Serçe'ye kedi hediye etti": Müzikteki başarıları kadar hayvanseverliği ile de tanınan Yıldız Tilbe, 25 yıl sonra barıştığı Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu’ya kedi armağan etti.
Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile ilgili Twitter’dan “Kedi annesini buldu” notuyla bir fotoğraf paylaştı. Twitter hesabında 4 milyon takipçisi bulunan Tilbe'nin paylaşımına 12 binden fazla beğeni yağdı.
Yıldız Tilbe Kimdir?
Yıldız Tilbe 16 Temmuz 1966, İzmir, Kürt ve Zaza kökenli Türk şarkıcı-şarkı yazarı. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğmuş olan Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür.Ailesi içinde "Yadigar" takma adıyla hitap edilmiştir. Tuncelili ve zaza kökenli olan Annesinin Altun, Ağrılı ve kürt kökenli babasının adı Ali'dir. Babası Ali Tilbe mevsimlik işçiydi.