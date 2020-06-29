Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu'ya sürpriz hediye! Aralarından su sızmıyor

Yıldız Tilbe Kimdir?

Yıldız Tilbe 16 Temmuz 1966, İzmir, Kürt ve Zaza kökenli Türk şarkıcı-şarkı yazarı. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğmuş olan Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür.Ailesi içinde "Yadigar" takma adıyla hitap edilmiştir. Tuncelili ve zaza kökenli olan Annesinin Altun, Ağrılı ve kürt kökenli babasının adı Ali'dir. Babası Ali Tilbe mevsimlik işçiydi.



