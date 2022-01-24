Yıldız Tilbe'den şaşırtan aşk itirafı... Vasiyetini de açıkladı!
Yıldız Tilbe aşk hayatına ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu. Çılgın tavırlarıyla hayranlarının sempatisini kazanan Tilbe, vasiyetini de duyurdu.
Yıldız Tilbe, Posta Magazin Müdürü Suna Akyıldız'ın sorularını cevapladı. Yazdığı şarkıların çoğunu yırtıp attığını söyleyen Tilbe, aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklama yaptı. Başarılı isim, "Her şeyi yaşadım. Benim için aşk olayı bitti. Artık tahammülüm yok." dedi.
Başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, Posta Magazin Müdürü Suna Akyıldız ile bir araya geldi. İnanılmaz anılarından bahseden sanatçı, vasiyetini açıkladı.
Şarkıcılığa başlama hikayesini anlatan Tilbe, "Şarkı söylemeye 11 yaşında başladım. Mahalledeki ablalar beni çağırır şarkı söyletirlerdi. Düğünlerde gelip beni evden alırlardı şarkı söylemem için. Başka bir sürü iş yaptıktan sonra bu işe yöneldim. Müziğin sesine göre nerede düğün var biz oraya giderdik.
Şarkıları yazdıktan sonra müsveddelerini asla tutmam yırtarım. Hiçbirini bu güne saklamadım. Evdeki defterlerim bomboş. Ama 3-4 tane şarkı söz olarak netleşiyor. Yazıp, çizip yırttım. Zaman zaman kelimeleri değiştiriyorum, zaman zaman cümleleri. Yazıyorum, temize geçiyorum. O yüzden hiç müsveddem yok. Bir ay boyunca bir cümle ile başlıyorsun. Bir gün bir harfini değiştiriyorsun, diğer gün bir cümlesini, başka bir gün bir cümlesini, diğer gün bir dörtlüğünü. Sürekli değişiyor. Şarkı bitince ihtiyacın kalmıyor atıyorsun. Tüm defterlerim bomboş, şu an aklımda birkaç şarkı var." dedi.