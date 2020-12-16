Yıldız Tilbe'den aşk üzerine olay sözler! 'Seksin adını aşk koydular canları çekmeyince...'
Yıldız Tilbe, aşk üzerine çok konuşulacak sözlere imza attı. OT Dergisi'ne konuşan Tilbe, açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Yıldız Tilbe, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından gündeme dair yaptığı yorumlarla gündem oluyor. En son koronavirüs aşısı üzerine yaptığı paylaşımlarla Twitter'da bir hayli konuşan ünlü şarkıcı bu kez açıklamalarını OT Dergisi'ne yaptı.
Aşka dair şimdiye kadar birçok kalbe dokunan şarkılar yazan Yıldız Tilbe, aşk hayatından kariyerinin ilk zamanlarına kadar birçok konuya değindi. Tilbe'nin en dikkat çeken açıklamaları ise aşk ve seks üzerine oldu.
OT Dergisi'ndeki açıklamalarına Yıldız Tilbe, şarkıcılığa 1990 yılında başladığını söyleyerek başladı. Tilbe, "Patronum Cengiz ağabey, 'Sana gülmek çok yakışıyor' dedi.
Tilbe, ''Cengiz ağabey, sahne adımı 'Gülen' koydu. Sonra Sezen Aksu ile tanıştım. İzmir'e beni dinlemeye geldi. 9 ay boyunca vokalistliğini yaptım" şeklinde konuştu.