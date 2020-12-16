Yıldız Tilbe'den aşk üzerine olay sözler! 'Seksin adını aşk koydular canları çekmeyince...'

Yıldız Tilbe, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından gündeme dair yaptığı yorumlarla gündem oluyor. En son koronavirüs aşısı üzerine yaptığı paylaşımlarla Twitter'da bir hayli konuşan ünlü şarkıcı bu kez açıklamalarını OT Dergisi'ne yaptı.