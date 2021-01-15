Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses sorusuna kızıp küfretmişti dava karara bağlandı

Feride İ. şikayetçi olunca Tilbe'ye Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mala zarar verme ve hakaret suçlarından dava açılmış ve yapılan yargılamada kasten çarpmadığını ve hakaret etmediğini beyan eden sanatçıya 180 gün adli para cezası verilmişti.