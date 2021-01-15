Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses sorusuna kızıp küfretmişti dava karara bağlandı
Seyhan Erdağ'ın İbrahim Tatlıses sorusuna sinirlenen Yıldız Tilbe küfrü basmıştı. O dava görülürken Tilbe'nin bambaşka bir olayı ortaya çıktı.
Yıldız Tilbe, albüm tanıtımı yaptığı 2012 senesinde muhabir Seyhan Erdağ'ın, İbrahim Tatlıses hakkındaki sorusuna sinirlenerek, hakaret etmiş, ikili mahkemelik olmuştu. Mahkeme, Yıldız Tilbe'ye hakaret suçundan bin 500 lira adli para cezası vermişti.
Dilek Yaman'ın haberine göre, Yıldız Tilbe, üç yıl önce Çeşme'de aracıyla seyir halindeyken sürücü Feride İ. İle yol verme kavgası yaşadı. Tilbe, kadın sürücüye hakaret etti ve aracına çarpıp metrelerce sürükledi.
Feride İ. şikayetçi olunca Tilbe'ye Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mala zarar verme ve hakaret suçlarından dava açılmış ve yapılan yargılamada kasten çarpmadığını ve hakaret etmediğini beyan eden sanatçıya 180 gün adli para cezası verilmişti.
İyi hal indirimi uygulanan şarkıcının cezası 150 güne indirilip 3 bin liraya çevrilmişti.