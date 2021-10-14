Yıldız Tilbe AVM'de maskesiz gezerken gazetecilere çattı: Türkçe konuşuyorum!
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe Akmerkez AVM'de maskesiz dolaşımasına yönelik kendisine soru yönelten muhabirlere kızdı. Tilbe "Türkçe konuşuyorum, başka soru var mı" diye tepki verdi.
Her fırsatta Korona aşısı yaptırmayacağını açıklayan Yıldız Tilbe, alışveriş merkezinde maskesiz dolaşırken görüntülendi. Yıldız Tilbe, koronavirüs aşısı yaptırmadığı için yurtdışı konserlerinin iptal edildiği hatırlatılınca “O konulara girmek istemiyorum” dedi. Sanatçı, AVM’de neden maske takmadan dolaştığı sorulunca da tepki gösterdi.
"Türkçe konuşuyorum; başka sorunuz var mı?”
Yıldız Tilbe önceki akşam Akmerkez’deydi. Tilbe gazetecilerin aşı ve maske ile ilgili sorularına “Başka sorunuz var mı? Türkçe konuşuyorum; başka sorunuz var mı?” diye yanıt verdi.
“Yarınki Harbiye Açıkhava konserim için kıyafet bakıyorum”
Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü sanatçı, “Yarınki Harbiye Açıkhava konserim için kıyafet bakıyorum” dedi.
“Ne bulursam kombin yapmaya çalışıyorum"
Tilbe, nasıl bir kıyafet aradığı sorusuna “Ne bulursam kombin yapmaya çalışıyorum, hepsini birbirine denk getiriyorum” diye yanıt verdi.