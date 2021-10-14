Yıldız Tilbe AVM'de maskesiz gezerken gazetecilere çattı: Türkçe konuşuyorum!

"Türkçe konuşuyorum; başka sorunuz var mı?”

Yıldız Tilbe önceki akşam Akmerkez’deydi. Tilbe gazetecilerin aşı ve maske ile ilgili sorularına “Başka sorunuz var mı? Türkçe konuşuyorum; başka sorunuz var mı?” diye yanıt verdi.