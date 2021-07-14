Yılda 300 gün uyuyan Hindistanlı! Uykudayken nasıl beslendiği merak uyandırdı
HİNDİSTAN'da bir adam bir yılın 300 gününü uyuyarak geçiriyor. Bu ilginç durumu kendisi istediği için değil sağlık sorunu yüzünden yaşıyor. Uykudayken temel ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor diyenler... Onun da bir cevabı var.
Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki Nagaur şehrinde 42 yaşındaki Purkharam isimli Hint, yılda 300 gün uyuyor. Talihsiz adamın bu durumu yaşadığı sağlık sorunundan kaynaklanıyor.
23 yıl önce eksen hipersomnisi olarak bilinen nadir bir uyku bozukluğu hastalığına yakalanan Purkharam’ın uykuya daldığında 20 ila 25 gün kesintisiz uyuduğu belirtildi.
Purkharam, kesintisiz 25 gün uyuduğu için işlettiği bakkal dükkanını ayda sadece 5 gün açabiliyor.
23 yıl önce 15 saat kesintisiz uyuyarak başlayan ve ailesi tarafından uyandırma zorluğu çekilen Hindistanlı, doktora gittikten sonra nadir görülen hastalığa yakalandığı ortaya çıkarken, uyuma süresi her geçen gün arttı.