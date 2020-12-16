Yılbaşındaki 4 günlük yasağı duyan İrem Derici bakın ne arayışına girdi
İrem Derici, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacağını duyunca hemen Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Arayışıyla herkesi gülmekten kırdı geçirdi.
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ve YouTube yayınlarındaki açıklamalarıyla olay olan İrem Derici bu kez Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Dün yılbaşında 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı olacağı açıklandı. ''Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" denince İrem Derici, bir anda tutuştu.
4 günlük sokağa çıkma yasağını duyan İrem Derici paylaşımıyla olay oldu. Daha önce koranavirüs olan ve hastalığı atlatan Derici paylaşımlarıyla güldürdü.
İrem Derici ilk paylaşımında "Yılbaşındaki 4 günlük yasağı benimle geçirmeye razı peygamber sabırlı birey ya da bireyler aranıyor" yazdı.