Yılbaşına kadar 24 saat mesai! Kuru yemişte talep patlaması!

Taleplerde yüzde 400'lere varan artış var. Bu çerez fiyatlarına da yansımadı. Kuru yemiş rekoltesinde de artış var. Daha önce günde 100-150 ton sevkiyat yaparken bugünlerde bunu 3'e katladık. Bizim için İstanbul önemli bir pazar. İstanbul'a daha önce günde 2-3 TIR gönderirken şimdi 10 TIR'a kadar arttı.