Yıl böyle geçti! İşte 2020 yılında Türkiye'de yaşananlar...
Koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılında Türkiye'de de birçok unutulmayacak olay yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul'da düzenlenen törenle Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı 8 Ocak'ta açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada ABD'nin "Yüzyılın Planı" olarak duyurduğu Ortadoğu planına "Esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasbeden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz" dedi.
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit, 17 Ocak'ta, 97 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in cenazesi, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in kabrine defnedildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca, 23 Ocak'ta, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında ilk toplantısını 31 Ocak'ta yaptı.
Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince 15 Ocak'ta kaldırıldı.