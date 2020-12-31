Yıl böyle geçti! İşte 2020 yılında Türkiye'de yaşananlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul'da düzenlenen törenle Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı 8 Ocak'ta açıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada ABD'nin "Yüzyılın Planı" olarak duyurduğu Ortadoğu planına "Esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasbeden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz" dedi.