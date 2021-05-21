Yevmiye fiyatını duyan gelmek istiyor! Çay göçü ile 30 bin kişi giriş yaptı Rize valisi uyardı

Sıkıntılı sürece gireriz: Vali Çeber, “Başta İstanbul olmak üzere hastalık yoğun olan illerden 30 bine yakın hemşehrimizin Rize’ye geldiğini ve gelmekte olduğunu biliyoruz. Çay faaliyetlerimizi pandemi kurallarına uygun yürütmezsek vakalarda ciddi anlamda düşüş sağlamamıza rağmen yeniden sıkıntılı bir sürece gireriz." dedi.