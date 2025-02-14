Yetim Beldeler

Yaşadığımız çağda Türk olmak zor.

Türkiye olmak çok daha zor.

Adriyatik’ten Çin’e kadar olan bir coğrafyadan bahsediyoruz.

Devletli olanlarını biliyor ve haberlerini alabiliyoruz.

Devletsiz olup da yüzü Türkiye’ye dönük, kalbi Türkiye ile atanlardan bihaberiz.

Hemen sınırımızın diğer tarafında bizden ama uzak durduğumuz soydaşlarımız var.

Batı Trakya, Türkmeneli, Güney Azerbaycan, Kırım.

Bayırbucak Türkmenleri’ni Suriye iç savaşında tanıdık.

Golan ve Cenin’in Türk geçmişini İsrail soykırımı ile öğrendik.

Daha ötelerde, Doğu Türkistan…

Buralarda neler olup bittiğini biliyor muyuz?

Maalesef bilmiyoruz, göstermiyorlar.

Çünkü, Türk’ün sorununa ilgi duymuyorlar.

Gazze’yi istisna tutarsak -ki, soykırıma sessiz kalamayız-; tüm odak noktamız ABD, Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı, Musk vs…

TRT AVAZ ve TRT TÜRK kanallarımız var.

İyi ki var, fakat ilgilisi izliyor…

Çok sayıda özel haber kanalımız var.

Vatandaşımız siyasi, sosyal ve aktüel konuları ana akım medyadan takip ediyor.

Popüler haber kanallarımız da bu coğrafyalara duyarsız.

Bir gün olsun tv kanallarında Kırım’ı, Batı Trakya’yı, Türkmeneli'ni, Güney Azerbaycan’ı tartıştıklarını görmedik.

Bizim şaşı baktığımıza, içinde yer aldıkları ülkeler kör bakıyor.

Nitekim de öyle oluyor.

Sen soydaşına sahip çıkmazsan, televizyon programlarına konu yapmazsan, haklarının gasp edilmesine davetiye çıkarmış olursun.

Yunanistan Başbakanı ve Savunma Bakanı, tabanı yanmış kedi gibi kapı kapı gezip Türkiye’nin kuyusunu kazarken biz kulağımızın üstüne yatarsak, Batı Trakya Türkleri’nin asimile olmasına göz yummuş oluruz.

Batı Trakya Türkleri’ne, Lozan Antlaşması ile kazandığı haklar veriliyor mu?

Türkler’in seçtiği müftüyü kabul etmeyip devlet olarak atama yapıyorlar.

Yunan Hükümeti, 2010’dan itibaren öğrenci sayısı 9’dan aşağı düşen okulları kapatmaya başladı.

Batı Trakya’da 2011 yılında 188 ilkokul varken, bugün bu sayı 86’ya düştü.

Gökçeada’daki Rum ilkokulu, 2013 yılında yalnızca 3 öğrenci ile açıldı. Adada ilkokulun ardından ortaokul ve lise de açıldı.

Niye böyle oluyor?

Çünkü Yunan Devleti’nin politikası bu yönde. Yunan basını sürekli bu konuları işliyor.

Kırım…

Rusya, 2014’te hukuksuz olarak Kırım’ı ilhak etti.

İlhaktan sonra, işgale karşı gelen Kırım Türkleri’ni hapse attı.

Demografik yapısını değiştirdi.

Kırım’da görev yapmış yaklaşık 4 bin Rus askerine arsa dağıttı.

Haberimiz oldu mu? Tabii ki, hayır.

Kerkük…

Geçtiğimiz Ağustos ayında Kerkük’te gayrimeşru vali seçimi yapıldı.

Türkiye düşmanı Talabani’nin partisinden biri vali oldu.

Araplar ve Türkmenler, usulsüzlüğe itiraz etti.

Tartışmalara konu oldu mu? Tabii ki, hayır.

Güney Azerbaycan…

Pkk ile yatıp Ypg ile kalkan ve Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’ı destekleyen İran’ın, Güney Azerbaycan Türklerine yaptığı zulümlerden haberdar mıyız?

Tabii ki, değiliz.

Devlet, açıktan ya da el altından buralardaki soydaşlarımızla ilgili siyasetini yapar.

Basında konuyu işler ve “takipçisiyiz” mesajı verilir.

Bu yetim beldelerle ilgilenirsen, düşman seninle uğraşmaya zaman bulamaz, kendi ülkesinde meşgul etmiş olursun.