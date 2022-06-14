Yeşim Salkım'ın cezası belli oldu! Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel geri adım atmadı...
Oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın, 2. Sayfa programı sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in programı ile ilgili hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle görülen davada karar açıklandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, Yeşim Salkım hakkında, 5 bin 450 TL adli para cezasına karar verdi. Salkım, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Söylediğim kelime, Latin kökenlidir. Bütün magazincilerin öyle olduğunu düşündüğüm için o kelimeyi kullandım" savunmasını yaptı.
Gündem yaratan açıklamalarıyla bilinen oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım, 2. Sayfa programı sunuculuğunu yapan magazin yorumcuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in, programlarıyla ilgili hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Salkım'a 5 bin 450 TL adli para cezası verildi.
"Genelleme yapmıştım aslında"
Duruşmada savunma yapan Yeşim Salkım, "Ben genelleme yapmıştım aslında. Söz konusu videodaki paylaşımı bütün magazin muhabirleri ve bunların başındaki müdürleri için söylemiştim. Yalnızca müştekilere yönelik yaptığım bir paylaşım değildi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca söylediğim kelime, Latin kökenlidir. Bütün magazincilerin öyle olduğunu düşündüğüm için o kelimeyi kullandım" diye konuştu.
Şikayetçiler Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in avukatı Emek Emre, Salkım'ın ifadelerinin cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyerek "Bilirkişi raporunda, videonun başında 'İki tane müdüre hanım kılıklılar' diyerek müvekkillerimizden bahsettiği belirtiliyor. Bu durum herkes tarafından algılanabilir. Şikayetimiz devam ediyor" dedi.
Savcı 4 yıl 4 aya kadar hapis istedi
Davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan savcı, sanık Yeşim Salkım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'i kastederek hakaret içerikli sözleri nedeniyle 'Zincirleme şekilde hakaret' suçundan 3 ay 22 günden 4 yıl 4 aya kadar cezalandırılmasını talep etti.