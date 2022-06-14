Yeşim Salkım'ın cezası belli oldu! Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel geri adım atmadı...

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Salkım'a 5 bin 450 TL adli para cezası verildi.

"Genelleme yapmıştım aslında"

Duruşmada savunma yapan Yeşim Salkım, "Ben genelleme yapmıştım aslında. Söz konusu videodaki paylaşımı bütün magazin muhabirleri ve bunların başındaki müdürleri için söylemiştim. Yalnızca müştekilere yönelik yaptığım bir paylaşım değildi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca söylediğim kelime, Latin kökenlidir. Bütün magazincilerin öyle olduğunu düşündüğüm için o kelimeyi kullandım" diye konuştu.