Yeşim Salkım'dan yıllar sonra gelen Hakan Uzan itirafı olay oldu
Şarkıcılığının yanı sıra oyunculukta da başarısını gösteren Yeşim Salkın Armağan Çağlayan'ın youtube da yayınlanan programına konuk oldu. Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Salkım samimi itiraflarda bulunarak eski eşi Hakan Uzan ve Kral TV dönemine ilişkin merak edilenleri anlattı.
Şarkılarıyla hafızalara kazınan Yeşim Salkım YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım geçmişte yaşadıklarını, eski eşi Hakan Uzan ve Kral TV dönemine ilişkin merak edilenleri anlatarak, samimi açıklamalarda bulunarak "Külliyen yalan" dedi.
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Uzan ile evli olduğu dönemde birçok sanatçıya engel olduğu iddiaları üzerine konuştu.
Ünlü şarkıcı, Hakan Uzan'ın başında olduğu müzik kanalını hatırlatarak "Top 10'da birisi 1 numaraysa bilin ki Hakan Uzan onu beğenmiştir." dedi.
Yeşim Salkım, Armağan Çağlayan'ın konuğu olduğu. Hakkında yanlış bilinenlere açıklık getiren ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, feminist yanının Duygu Asena kitapları okuduğu dönemde geliştiğini belirterek hiçbir zaman toplumun kendi hayatına karışma hakkı olmadığını vurguladı.