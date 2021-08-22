Yeşim Salkım'dan kızı Gizem ile ilgili olay çıkış: Çocuğuma bunu yapanın...
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'dan 'gözdağı' gibi açıklama... Salkım "Kızıma haksızlık yapanın kalbini ellerimle sökerim" dedi.
Son yıllarda sosyal medyayı aktif kullanmasıyla ve yaptığı cesur ve dobra açıklamalarıyla magazin gündemine yön verecek açıklamalarda bulunan Yeşim Salkım, kızı Gizem ile birlikte kozmetik marka kurdu. Salkım, kızıyla beraber verdiği röportajda özel hayatına ilişkin çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
20 yaşındayken kızı Gizem’i kucağına alan ve bugünlerde beraber kurdukları kozmetik ve kadın kişisel bakım ürün markasını yürüten Yeşim Salkım ve kızı Gizem, Hürriyet'e verdikleri röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
“Kimse Yeşim Salkım’ın da bir kızı var demedi"
Yeşim Salkım'ın kızı Gizem, ünlü bir simanın kızı olmanın oldukça zor olduğunu ve çocukluğunda bununla ilgili sıkıntılar yaşadığını ifade ederek ve “Biz bir takımız” diyerek, “Kimse Yeşim Salkım’ın da bir kızı var demedi. Ama canları sağ olsun. O kız hala ayakta ve sorunu yok" diye mesaj verdi.
Ünlü şarkıcı ve kızı, geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir otelde tatil yaptıkları günlerde sık sık paylaşım yapmışlardı.