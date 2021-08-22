Yeşim Salkım'dan kızı Gizem ile ilgili olay çıkış: Çocuğuma bunu yapanın...

“Kimse Yeşim Salkım’ın da bir kızı var demedi"

Yeşim Salkım'ın kızı Gizem, ünlü bir simanın kızı olmanın oldukça zor olduğunu ve çocukluğunda bununla ilgili sıkıntılar yaşadığını ifade ederek ve “Biz bir takımız” diyerek, “Kimse Yeşim Salkım’ın da bir kızı var demedi. Ama canları sağ olsun. O kız hala ayakta ve sorunu yok" diye mesaj verdi.