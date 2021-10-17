Yeşim Salkım Twitter'da ağzını bozdu: S..arım pandeminize, aşınıza...

Aşı karşıtı olduğunu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla açıkça dile getiren ve geçtiğimiz haftalarda babası Dursun Salkım'ı koronadan dolayı kaybeden ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Twitter'da takipçileriyle birbirine girdi. TGRT'de program yapmaya başlayan Salkım, aşı karşıtlığını bir kenara bırakarak aşı çağrısı yaptığı bir video paylaşan ve "N'oldu! Karşısın diye kimse iş vermedi mi?" yazan ve bu gönderiyi yeniden paylaşarak "Bu asabiyetin bununla bir ilgisi olmasın. Sahi nedir bu açıklama Yeşim?" diyen iki takipçisine çok sert bir yanıt verdi ve küfür etti.