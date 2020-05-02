Yeşim Erçetin sevgilisiyle öpüşme videosu olay! Yaşça küçük sevgilisi Tuğser Akyüz
41 Yaşındaki Yeşim Erçetin, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Tuğser Akyüz ile öpüştüğü anları sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı. Erçetin, 'Evde kal' mesajı verdi.
Geçtiğimiz haftalarda Yeşim Erçetin, yeni sevgilisini sosyal medya hesabı Instagram'a yüklediği fotoğraf ile duyurdu. Erçetin, bu kez kendisinden 6 yaş küçük spor eğitmeni Tuğser Akyüz ile birlikte olmaya başladı.
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Yeni ilişkisini gözler önünde yaşayan Yeşim Erçetin, dün de sevgilisiyle evde spor yaptığı anların videosunu paylaştı.
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Kendisinden 6 yaş küçük olan Tuğser ile öpüşme videosunu yayınlayan Erçetin, "Evde kal aşkla kal" dedi.
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Peki, Yeşim Erçetin kimdir?
Yeşim Erçetin, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1996 yılında Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başladı.
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