Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kimse Bilmez'in kadrosuna dahil oldu
Pazar günleri ATV'de yayınlanarak sevenlerini ekrana kilitleyen Kimse Bilmez dizisine usta oyuncu da dahil oldu.
Pazar akşamları atv’de yayınlanan ve her bölümüyle seyircisini farklı bir hikayenin içerisine alan Kimse Bilmez dizisinin oyuncu kadrosuna çok özel bir isim dahil oldu.
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Atv’nin her bölümü merakla beklenen Baba Yapım imzalı dizisi Kimse Bilmez’in oyuncu kadrosu genişliyor. Diziye, daha önce onlarca dizi ve sinema filminde rol alan Yeşilçam’ın usta isimlerinden Fatma Karanfil dahil oldu.
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16’ncı bölümden itibaren ekranlarda olacak Karanfil, Keremcem’in eski eşinin annesi 'Nilüfer' karakterine hayat verecek.
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Daha önce atv’de yayınlanan 'Bahtiyar Ölmez' dizisinde 'Hafize' karakterini canlandıran 51 yıllık usta oyuncu, bu defa yine atv ekranlarında Kimse Bilmez’de çok özel bir rolle seyirci karşısına çıkacak.
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