Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray tek kelime edemedi! "Bu vaziyette konuşamayacağım"
Yeşilçam'ın gözde isimlerinden olan Nişantaşı'nda doktor kontrolünden çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu muhabirlere "Bu vaziyette konuşamacağım" diyerek durumunu belirtti.
Yeşilçam'ın Sultanı 77 yaşındaki ünlü oyuncu ve senarist Türkan Şoray geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
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Diş doktoru muayenesi çıkışı objektiflere takılan Şoray basın mensuplarına soru sormamaları için ricada bulundu.
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Yaklaşık bir yıldır diş tedavisi gören sanatçı konuşmakta güçlük çektiğini ifade edip ""Bugün mazur görün."
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"Diş tedavim devam ediyor, ağzım şiş bu vaziyette konuşamayacağım. Sizi seviyorum." diyerek durumunu açıkladı.
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