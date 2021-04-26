Parayı tahsil eden Zeynep Yılmaz, eşi Sezer İnanoğlu'nun ödemelerini yaptı. Karı-kocanın boşandığı gün devreye giren anne Aysel İnanoğlu, gelini hakkında ona borç verdiğini öne sürerek dava açtı. Aysel İnanoğlu daha sonra gelinine borç yolladığına dair yeni bir banka dekontu hazırlattı.