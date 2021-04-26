Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezen İnanoğlu'nun eski eşi Zeynep Yılmaz gerçekleri ortaya çıkardı
Sezer İnanoğlu'nun eski eşi Zeynep Yılmaz, haksız yere alacak davası açan eski kayınvalidesiyle davasında galip geldi.
Yeşilçam filmlerinde rol aldığı Sezercik karakteriyle tanınan Sezer İnanoğlu'nun eski eşi Zeynep Yılmaz, kayınvalidesi Aysel Inanoğlu'ndan şikayetçi oldu.
Yılmaz, kendisine 100 bin TL borç verdiğini iddia edip mahkemeye sahte dekont sunduğunu Merkez Bankası kayıtlarıyla ispatladığı eski kayınvalidesi ve banka yetkililerinden şikayetçi oldu.
İddiaya göre banka hesaplarına bloke gelen Sezer İnanoğlu, ticari işlerini annesinin hesapları üzerinden görüyordu. Annesi isteği üzerine gelini Zeynep Yılmaz'ın başka bir bankadaki hesabına 100 bin TL yolladı.
Parayı tahsil eden Zeynep Yılmaz, eşi Sezer İnanoğlu'nun ödemelerini yaptı. Karı-kocanın boşandığı gün devreye giren anne Aysel İnanoğlu, gelini hakkında ona borç verdiğini öne sürerek dava açtı. Aysel İnanoğlu daha sonra gelinine borç yolladığına dair yeni bir banka dekontu hazırlattı.