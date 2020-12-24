Yeşilçam'ın kötü kraliçesi Lale Belkıs kürtajlarını anlattı! 10 kere çocuk aldırdı deniyordu
Rollerinden dolayı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi olarak bilinen Lale Belkıs, 10 defa kürtaj olduğu iddialarına cevap verdi. Belkıs, hiç çocuk sahibi olmak istemediğini söyledi.
Lale Belkıs, UçanKuş TV'de yayımlanan Lerzan'la Çok Mutlu programına katıldı. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan Belkıs hakkında çıkan "10 kez kürtaj oldum" haberlerine dair ilk kez konuştu.
Hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini söyleyen Lale Belkıs toplamda 4 kez kürtaj olduğunu ve sadece "Ateşböceği" Yalçın olarak tanınan ikinci eşi Yalçın Otağ'dan çocuk sahibi olmak istediğini dile getirdi.
Belkıs, şunları dile anlattı:
"Biz 6 kardeştik, ablalarım evlendi çoluk çocuğa karıştı. İllallah dedim çocuktan. İlk başlarda istemiyordum. Verdiğim röportajda yanlış anlaşıldım.''
''Çok yoğundum, çocuk yapmaya vaktim yoktu. Ama Yalçın'dan çocuğum olsun istedim. Birkaç kez düşük yaptım. O da yanlış anlaşıldı."