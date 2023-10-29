Yeşilçam'ın efsane sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm hayatını kaybetti
Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren 94 yaşındaki ses sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm hayatını kaybetti. Usta ismin ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm 94 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Değerli Sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na baş sağlığı dileriz.
Sanatçı, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir."
JEYAN MAHFİ AYRAL TÖZÜM KİMDİR?
Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, 6 Ağustos 1928'de dünyaya geldi. Tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'dür. Sanat yaşamına babasının teşviki ile başladı. Henüz 3 yaşlarındayken Henrik Ibsen'in bir eseri olan 'Peer Gynt' adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatıldı.