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Yeşilçam Yıldızı hakkında şok eden tefecilik suçlamaları! " Fotoğraflarımı eşime yollayıp, tehdit etti"

Yeşilçam Yıldızı hakkında şok eden tefecilik suçlamaları! " Fotoğraflarımı eşime yollayıp, tehdit etti"

Cüneyt Arkın'ın Sert Adam filminde oynayarak şöhrete kavuşan Yeşilçam oyuncusu Nurgül Kaya tefecilik ile suçlandı. Faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yaptığı ve parayı verdiği bir kişiyi tehdit ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeşilçam Yıldızı hakkında şok eden tefecilik suçlamaları! " Fotoğraflarımı eşime yollayıp, tehdit etti"

Geçtiğimiz gün vefat eden Cüneyt Arkın ile 1986'da Sert Adam filminde oynayan ünlü Yeşilçam oyuncusu Nurgül Kaya hakkında faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yaptığı ve parayı verdiği kişinin eşine başka kadınlarla olan fotoğraflarını atmakla tehdit ettiği iddia edildi.

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Yeşilçam Yıldızı hakkında şok eden tefecilik suçlamaları! " Fotoğraflarımı eşime yollayıp, tehdit etti"

Ünü oyuncunun borç verdiği bir kişiye, borcunu ödemediği gerekçesiyle şantaj uygulayıp üzerine daha öncesinde ödemesini aldığı senetleri hacze koyarak usulsüzlük yaptığı belirtildi.

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Yeşilçam Yıldızı hakkında şok eden tefecilik suçlamaları! " Fotoğraflarımı eşime yollayıp, tehdit etti"

Kaya'nın 1.7 milyon liralık senetleri işleme koyarak evini haczettiğini söyleyen Zeki D.'nin şikayeti üzerine oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

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Yeşilçam Yıldızı hakkında şok eden tefecilik suçlamaları! " Fotoğraflarımı eşime yollayıp, tehdit etti"

Zeki D., verdiği ifadede; Nurgül Kaya'nın, eşine, eski kız arkadaşıyla olan fotoğraflarını göndererek parayı ödemesini istediği, yoksa devamının geleceğini belirterek tehdit ettiğini ifade etti.

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