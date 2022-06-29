Yeşilçam Yıldızı hakkında şok eden tefecilik suçlamaları! " Fotoğraflarımı eşime yollayıp, tehdit etti"
Cüneyt Arkın'ın Sert Adam filminde oynayarak şöhrete kavuşan Yeşilçam oyuncusu Nurgül Kaya tefecilik ile suçlandı. Faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yaptığı ve parayı verdiği bir kişiyi tehdit ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz gün vefat eden Cüneyt Arkın ile 1986'da Sert Adam filminde oynayan ünlü Yeşilçam oyuncusu Nurgül Kaya hakkında faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yaptığı ve parayı verdiği kişinin eşine başka kadınlarla olan fotoğraflarını atmakla tehdit ettiği iddia edildi.
Ünü oyuncunun borç verdiği bir kişiye, borcunu ödemediği gerekçesiyle şantaj uygulayıp üzerine daha öncesinde ödemesini aldığı senetleri hacze koyarak usulsüzlük yaptığı belirtildi.
Kaya'nın 1.7 milyon liralık senetleri işleme koyarak evini haczettiğini söyleyen Zeki D.'nin şikayeti üzerine oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.
Zeki D., verdiği ifadede; Nurgül Kaya'nın, eşine, eski kız arkadaşıyla olan fotoğraflarını göndererek parayı ödemesini istediği, yoksa devamının geleceğini belirterek tehdit ettiğini ifade etti.