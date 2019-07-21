Yerli üretim başarısı! Yaptıkları su parkları dünyada 105 ülkeye ihraç edildi 3000 noktada isimleri var
Türkiye her alanda yerli üretim ürünleri ve onların ihracatında son dönemlerde büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bunun en son örneği Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde yüzde 100 yerli üretimle su parkları üreten firma oldu.
Yerli üretim ve üretilen ürünün dünyaya pazarlanması bilindiği üzere ülke ekonomisine hem katma değer sağlıyor hem de cari açığın azalmasına neden oluyor. Ülkemizde bunu yapmayı başaran Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Polin Waterparks firması, yüzde 100 yerli sermaye ve yerli üretim ile ürettiği su parklarını Dünya’nın 105 ülkesine ihraç ediyor. Dünya üzerinde 3000 noktada isimlerini gururla sergiliyor.
Dünya’nın dört bir yanına yaptığı ihraçlarla alanında önde gelen firmalarını geride bırakan, 35 bin metrekarelik alanda tamamı yerli sermaye ile kurulu sanayi kuruluşu, ürettiği tamamı yerli üretim suparklarıyla Dünya’nın 105 ülkesinde eğlence alanlarına "Türk" imzasını atıyor. İhracat sayılarını her geçen gün arttıran firma Dünya genelindeki dev rakiplerinin arasına adını yazdırdı.
ÜRETİMİN TAMAMINA YAKIN İHRAÇ EDİLİYOR
Firmanın başarı hikâyesini anlatan Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Şöhret Pakiş, “1976 yılında kurulmuş bir firma. Bugün sukaydırakları, su parkları, tasarım, mühendislik üretim ve montajında bir dünya lideri. Bu başarısının arkasında Ar-Ge’ye, inancı ve çok çalışması var. Yüzde yüz Türk sermayeli bir firma. Kendi içerisinde yüzde 100 oluşturduğu bir değerin hemen hemen tamamını da dışarıya ihraç eden bir firma. Bir Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından bir tanesiyiz. Burası aynı zamanda bir AR-GE merkezi. 54 Ar-Ge mühendisi çalışıyor bünyemizde. Aynı zamanda bir Turquality firmasıyız. Bununla da gurur duyuyoruz. Türkiye’nin markalarından biri” dedi.
1500 KİŞİYE İSTİHDAM
Dünya genelinde 3 binden fazla su parkı kurduklarını anlatan Pakiş, “Bugüne dek 105 ülkede, hemen hemen dünyanın her yerinde, her kıtasında 3 binden fazla su parkı projesi gerçekleştirdik. Hepsi kendi markamızla gerçekleştirdiğimiz projeler. Ana merkezimiz Dilovası’nda. 35 bin metrekarede üretim yapıyoruz. Üretimimizin tamamını Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Ciromuzun yüzde 95’ini de ihraç ediyoruz. Dilovası’nda ki merkezde 500 kişilik bir ekiple çalışıyoruz.