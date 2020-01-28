Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? CEO Gürkan Karakaş sürprizi açıkladı
Yerli otomobilin fiyatı ve merak edilen ayrıntıları paylaşan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, "C-MPV modelini, doğuştan elektrikli hafif ticari araç üretimine çevirebiliriz” dedi.
27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtılan doğuştan elektrikli Türkiye’nin otomobili ile ilgili bazı ayrıntılar Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş tarafından dün bir grup gazeteciyle paylaşıldı. Karakaş, yerli otomobille ilgili edilen konuları anlattı. Hürriyet muhabiri Burak Coşan açıklamaları aktardı.
Bir otomobilden daha fazlasını üretmek için yola çıktıklarını söyleyen Karakaş, “Türkiye olarak çok doğru bir zamanda yola çıktık. 150 senedir otomobil üretimi yapan, konusunda uzman otomobil üreticileri yani sadece eski ve büyük olan firmalar kazanamayacak. Daha çevik, daha yaratıcı olanlar kazanacak. Doğuştan elektrikli araç üretenler en fazla 8-10 yıldır bu işi yapıyor. Bu alanda üretim yapan çok fazla şirket de yok. Artık eskilerle yarış çizgisi hizalandı. Şimdi daha fazla teknolojiye ihtiyaç var. Bu yüzden bizim gibi işbirliğine açık, startup’larla çalışan, organizasyon yapısı kuvvetli şirketler öne çıkıyor. Biz kendimize 150 yıllık firmaları değil startup’ları rakip olarak görüyoruz” dedi.
Avrupa'da ilk olacağız
Çevikliğin başarı faktöründe çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Karakaş, “Başarı için temelde işbirliği faktörü yatıyor. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 bize ait bir otomobil markası yaratmak istiyoruz. Küresel çapta en zor olan kısımlardan biri de bu. İmalata girince geçmişte kalan hiç bir teknolojiyi kullanmak istemiyoruz. Doğuştan elektrikli bir otomobilimiz olacak. Var olan bir aracı alıp elektrikli yapalım demiyoruz. Doğuştan elektrikli olunca eliniz güçlü oluyor. En başta da menzil optimizasyonu geliyor. Elektronik mimariyi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sadece Türk pazarını değil küresel rekabeti hedefliyoruz. Etrafımızdaki ülkelerin henüz elektrikli otomobili yok. Klasik olmayan bir sistemden gelen Avrupa’daki ilk ürün olacağız. Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.
İlk tanıtım Barcelona'da
Ön gösterim aracı C-SUV modelinin ilk kez Avrupa’da dünya arenasına çıkacağını vurgulayan Gürcan Karakaş, “Otomobilimiz, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek Mobile World Congress (MWC) etkinliğinde sergilenecek Türkiye’nin otomobilini geliştirirken önemli bir vizyon ortaya koyduk. Klasik bir otomobil şirketi değiliz. O nedenle yıkıcı teknolojilerin peşinden gidiyoruz. Kendimizi mobilite odaklı teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz. TOGG olarak kabuk değiştiren otomotiv sektörüne çığır açan teknolojilerimizle öncülük edeceğiz” şeklinde konuştu.