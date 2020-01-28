Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? CEO Gürkan Karakaş sürprizi açıkladı

Bir otomobilden daha fazlasını üretmek için yola çıktıklarını söyleyen Karakaş, “Türkiye olarak çok doğru bir zamanda yola çıktık. 150 senedir otomobil üretimi yapan, konusunda uzman otomobil üreticileri yani sadece eski ve büyük olan firmalar kazanamayacak. Daha çevik, daha yaratıcı olanlar kazanacak. Doğuştan elektrikli araç üretenler en fazla 8-10 yıldır bu işi yapıyor. Bu alanda üretim yapan çok fazla şirket de yok. Artık eskilerle yarış çizgisi hizalandı. Şimdi daha fazla teknolojiye ihtiyaç var. Bu yüzden bizim gibi işbirliğine açık, startup’larla çalışan, organizasyon yapısı kuvvetli şirketler öne çıkıyor. Biz kendimize 150 yıllık firmaları değil startup’ları rakip olarak görüyoruz” dedi.