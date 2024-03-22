Yerel seçimde hizmete mi oy verilir?

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Kaybeden ya da kazanan kişiler değil iller ve ilçeler olacak.

Bazı illerde Ankara’da Mansur Yavaş hem CHP hem İYİ Parti hem de ülkücü gelenekten gelmesinden dolayı bir kısım MHP’nin oylarını bünyesinde toplayacak.

Mansur Yavaş’ın en büyük rakibi Turgut Altınok; Yavaş gibi ülkücü kökenli AK Partinin içinde güçlü bir isim ve Keçiören için yaptıkları Üniversitelerin Yerel Yönetim Bölümünde okutulması gereken ders niteliği taşıyan değişim ve dönüşümler. Hatta doktora tezi yapılması gereken çalışmalarda Turgut Altınok imza var.

CHP’nin kalesi İzmir…Önceki Başkan Tunç Soyer’in çalışmaları asla beğenilmiyor. Çünkü ortada bir başarı yok.

Ama CHP seçmen

Çalışma olmasa da,

Etraf çöp dağlarından geçilmese de,

Seller şehri alt üst etse de,

İllede CHP illede altı ok diyor ve mührü basıyor.

Tunç Soyer büyük bir enkaz bıraktı Cemil Tugay’a. Bu defa İzmir çantada keklik değil.

Bir de bunun yanında Hamza Dağ faktörü var İzmir’de…

Güçlü bir siyasetçi, tecrübeli ve yenilikçi.

İzmir’in trafik sorununu çözmek en büyük projesi,

Yenilenebilir enerji,

Türkiye turizminde İzmir’i hak ettiği yere getirmek,

Sağlık turizmi,

Kentsel yenileme ile kent estetiğine katkı sağlamak,

İstanbul yerel yönetim seçimlerinin saha da seçmende karşılık bulduğu şehir. Bu şehir beş yıldır hak etmediği polemik ve karmaşanın için de. Aslında sorun şehri yönetenin rol çalmak ve bütün “enleri “kendinde toplamak arzusundan kaynaklı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak,

CHP Genel Başkanı olmak,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak,

CHP Genel Başkanı olmadan, olmuş gibi yapıp siyasi tüm yetkileri elinde bulundurmak,

Bütün bunlar yoğun mesai ister. İstanbul ihmale gelmez. İstanbullu seçmen bilinçlidir, gereğini sandıkta yapar.

Artık seçmen partiden ziyade hizmete bakıyor. Bu seçim genel seçim değil, yerel seçim. Siyasi tercihler değil, hizmet sunanlar, şehre yatırım yapanlar kazanacak. Balya balya paralar, euro ruloları, dolar banknotlarının olumsuz anlamda bir etkisi olacağını, alınan oyları geri atacağını düşünmüyorum. Usul hatası var, planlama hatası var.

Bu paradan daha büyük bir hata var. O da algı hatası…

Sadece 8 kilometre metro yapmalarına rağmen “48 kilometre metro yaptık, 65 kilometre yaptık” diye algı oluşturanlar milletin aklıyla dalga geçemezler.

Ekrem İmamoğlu’nun derdi İstanbul’a Belediye Başkanı olmak olsaydı, kazanan İstanbul olsun, İstanbullu olsun diyebilseydi milimetrik önde olmak yerine seçimin şampiyonu olabilirdi. Artık geç kaldı. Kazananlar ve kaybedenler bugünden belli.