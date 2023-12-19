Yerel seçim pazarlığı İstanbul üzerinden ilerliyor

Yerel seçimler gündemi İstanbul üzerinden ilerliyor. Seçim 81 ilde değil de sadece İstanbul’da yapılacakmış gibi bir hava var ortada. İttifaklar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılıyor. İYİ Parti ve Meral Ablasından destek alamayan Ekrem İmamoğlu, PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM’le ilerliyor. Birde bonusu var TİP.

Hatırlarsanız kandil, Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm stratejisini Erdoğan’ı yok etmek üzerine kurmuştu.Hatta Ümit Özdağ’la yapılan gizli protokol bile bu duruma engel olmadı Kandil Kılıçdaroğlu’nun yanında oldu. Kandil, Erdoğan yeter ki kaybetsin rüyasıyla besleniyor. Bakalım Kandil’in rüyası mı çıkacak yoksa asil Türk Milletinin duası mı kabul olacak.

PKK’nın meclis kolu olan partiler, açık ve şeffaf işbirliği konusunda ki talepleri bu defa dikkate alınacak mı? Özel’le bir protokol yapacaklar mı, yoksa merdiven altı pazarlıkları mı tercih edecekler?

Pazarlık DEM’in CHP’ye vereceği destek karşısında ilçe belediye başkanlıkları. Kulislerde konuşulan DEM’in sadece İstanbul’da değil, Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Mersin ve Antalya’da ilçe belediye başkanlıklarını istediği.

DEM’in Ekrem İmamoğlu’na İstanbul’da ki blok oyunu verme karşılığında Esenyurt ve Sultangazi ilçelerini pazarlık konusu yaptığı konuşuluyor. DEM İstanbul ve batı da yer alan bölgelerde siyasi çıkarma yapmak istiyor. Bölge partisi olmadığını bölge siyasetinin dışına çıkarak göstermek istiyor.

CHP’de ittifak görüşmeleri Ekrem İmamoğlu üzerinden yapılıyor. Özgür Özel sadece onay merci.

TİP son seçimde özellikle İstanbul’da yüzde 4 oy alıp milletvekili çıkarmıştı. DEM ve TİP bir anlamda İmamoğlu’nun İYİ Partiden alamayacağı oyların garantisi gibi.

TİP’in sadece yüzde 4’lük oyuna karşılık ilçe belediye başkanlığı talebi var, hem de Adalar. Kazanla verip kepçeyle toplayan CHP’ni gören partilerin gözü açıldı. Bakanlık isteyen, yüzde 1 oyu bile olmayan partilere 39 milletvekilliği veren CHP’nden Adaları istemek gayet normal.

Ekrem İmamoğlu hedefe kilitlendiği için süreç içerisinde yaşanacakların ve DEM’in içinde olduğu bu kurmaca yapının vereceği zararı görmemekte ya da göz ardı etmekte. İmamoğlu, Eyüp Sultan’da Yasini Şerif okuyan birisi olarak milli ve manevi değerleri yüksek olan seçmenden oy aldı. Trabzonluların desteğiyle seçimi kazandı. HDP destek vermişti fakat İYİ Partinin milliyetçi tabanı paratoner olup taşımıştı.

PKK’nın siyasi uzantısıyla iş birliği yapmak CHP’ne oy devşirmek yerine ancak oy kaybettirir. Ekrem İmamoğlu da PKK gölgesinde nasıl bir seçim çalışması yürütebilir, inandırıcılığı kalır mı?

HDP ve yavruları İstanbul’da yüzde 8 oy oranına sahip. Kitlesel blok oy, büyük bir oran. DEM oy verirken, milliyetçi, muhafazakâr ve Karadenizli seçmen bu durumdan nasıl etkilenir? İmamoğlu, bu denklemi iyi kurmalı.

İYİ Parti’ye bakacak olursak; İYİ Parti’den istifa eden eski İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu‘nu desteklemeleri karşılığında üç belediye başkanlığı sözünü aldıklarını açıkladı.

İstifalar, ihraçlar, cinsel taciz suçlamaları, kasadan izinsiz alınan paralar nedeniyle İYİ Parti bir türlü durulmuyor. Meral Akşener tecrübeli bir siyasetçi, güçlü bir kadın bu fırtınadan partiyi çıkarabilme gücüne sahip. İYİ Parti bu fırtınada sadece çatısını kaybederse onarılıp tamir edilebilir aksi takdir de siyaset sahnesinden silinir.