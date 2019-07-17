Yer İngiltere! Yarasa 2 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı

Oğlunu neyi ısırdığını bilmeyen ve panikleyen anne Mum Jodie, çocuğun yatak örtüsünü kaldırıp silkeleyince örtünün içinden bir yarasa yere düştü. Yakalandıktan birkaç saat sonra ölen yarasa test için veterinere yollandı. Veterinerler, yarasanın yavru olduğunu, büyük ihtimalle uçmaya çalışırken yolunu kaybettiğini ve çocuğun odasına girdiğini söyledi.