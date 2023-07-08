Yer Gök Aşk'ın Sevda'sı Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor! Taze aşıklardan ilk kare sızdı
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı buldu! Geçen yıl futbolcu Oğuzhan Özyakup ile evliliğin eşiğinden dönen, daha sonra oyuncu Mustafa Mert Koç ile ilişki yaşayan Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilişkiye başladı. İkili, Alaçatı'daki popüler bir mekanda romantik bir akşam yemeği yerken görüntülendi. İşte oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı aşkının belgesi...
Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni bir aşka yelken açtığı dedikodusu önceki gün kulislere bomba gibi düşmüştü.
Önceki yıl futbolcu Oğuzhan Özyakup ile evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncunun adı, bir süre önce de Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anılmıştı.
Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, konuya ilişkin haberinde çarpıcı ayrıntılar verdi ve bir de fotoğraf paylaştı. Cankurt şöyle dedi:
Ünlü oyuncu o zamanlar Yusuf Yazıcı iddialarını kesin bir dille yalanladığı için bu dedikoduya da temkinli yaklaşmıştım ama doğruymuş! Çünkü elimde belge var!