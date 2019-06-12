SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı flaş gelişmeyi duyurdu: Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra Hakkari'de yakalandı Haberin devamı.

Yer Bursa! Atölyesini kazarken buldu... Sırrı çözülemiyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yer Bursa! Atölyesini kazarken buldu... Sırrı çözülemiyor

BURSA'da marangoz atölyesini oto yıkamaya çevirmeye karar veren genç, su giderlerini yapabilmek için kazdığı esnada 4 metrelik derinlikte lahite benzer taş görünce polise ihbarda bulundu.

Yer Bursa! Atölyesini kazarken buldu... Sırrı çözülemiyor - Sayfa 1

Polis ekipleri taşın sırrını çözemeyince Müzeler Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen arkeologlar gizemli taşın sırrını araştırmak için inceleme başlattı.

17
Yer Bursa! Atölyesini kazarken buldu... Sırrı çözülemiyor - Sayfa 2

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşandı. Olay bir marangoz atölyesinde meydana geldi. 2 gün önce babasına ait marangoz atölyesini oto yıkama yapmak için harekete geçen Osman B. giderlere boru döşemek için kazı yaptığı sırada 4 metre derinlikteki tarihi taşa rastladı.

27
Yer Bursa! Atölyesini kazarken buldu... Sırrı çözülemiyor - Sayfa 3

Bunun üzerine heyecanlanan ve korkan Osman B. 155 Polis imdat hattına ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken atölyenin çevresi ekipler tarafından çember altına alındı.

37
Yer Bursa! Atölyesini kazarken buldu... Sırrı çözülemiyor - Sayfa 4

İçeride inceleme yapan uzman ekipler, bir süre araştırma yaptı. Ancak polisler bir sonuca varamayınca Müzeler Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

47