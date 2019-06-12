Yer Bursa! Atölyesini kazarken buldu... Sırrı çözülemiyor

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşandı. Olay bir marangoz atölyesinde meydana geldi. 2 gün önce babasına ait marangoz atölyesini oto yıkama yapmak için harekete geçen Osman B. giderlere boru döşemek için kazı yaptığı sırada 4 metre derinlikteki tarihi taşa rastladı.