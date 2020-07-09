Yer Antalya... Bu evde her şey ters inanmayan gidip baksın!
ANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'da bulunan ters ev, yeni normal hayatla birlikte yeniden ziyarete açıldı.
2020 yaz sezonu için ocak ayında iç dizaynını yenileyen, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Mart günü kapılarını kapatan Ters Ev Aksiyon Parkı, uzun aradan sonra açıldı. Ters evin her ayrıntısı ise değiştirildi.
Antalya'da bulunan ters ev, yeni normal hayatla birlikte yeniden ziyarete açıldı.
Her ayrıntısı değiştirilen ters evin yönetimi, virüs önlemlerini harfiyen yerine getiriyor. İşletmenin girişlerine konular el dezenfektanlarının yanı sıra, maskesi olmayanlara girişte maske veriliyor.
İçeri maskesiz giriş yapılamıyor. 140 metrekare alana sahip ters eve en fazla, 4'er kişiden 3 aile alınıyor. 12 kişi sınırları olduğunu söyleyen ters ev kurucusu Kaan Karahan, "Evimizin içinde sosyal mesafeyi hatırlatan uyarı levhalarımızın astık. Dezenfektanları ziyaretçilerin görebilecekleri yerlere konuşlandırdık. Maske ise ters evin en önemli aksesuarı oldu" dedi.