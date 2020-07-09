Yer Antalya... Bu evde her şey ters inanmayan gidip baksın!

İçeri maskesiz giriş yapılamıyor. 140 metrekare alana sahip ters eve en fazla, 4'er kişiden 3 aile alınıyor. 12 kişi sınırları olduğunu söyleyen ters ev kurucusu Kaan Karahan, "Evimizin içinde sosyal mesafeyi hatırlatan uyarı levhalarımızın astık. Dezenfektanları ziyaretçilerin görebilecekleri yerlere konuşlandırdık. Maske ise ters evin en önemli aksesuarı oldu" dedi.